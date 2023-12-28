Почти 6000 государственных организаций в Башкортостане завели свои страницы в социальных сетях и подтвердили их с помощью Госуслуг

В лидерах по подписчикам – традиционно коллеги из Администрации Главы (103955) и Правительства Республики Башкортостан (38721).
Центре управления Республикой Башкортостан тоже активно ведет соцсети – у ЦУР более 50 тысяч подписчиков. Много подписчиков и учреждений в других сферах - СМИ, санатории, школы, детские сады, больницы. Госпаблик отдела по молодежной политике Стерлитамака стал лидером по приросту подписчиков в ноябре этого года среди госпабликов по всей России:https://vk.com/wall-201146046_112339
Топ-5 администраций муниципалитетов Башкортостана по подписчикам:
город Уфа - 186 582
город Стерлитамак - 34 632
Орджоникидзевский район - 28 673
город Нефтекамск - 27 214
город Октябрьский - 26 516
Топ-5 глав муниципалитетов Башкортостана по подписчикам:
город Уфа, Мавлиев Ратмир Рафилович - 32 813
город Стерлитамак, Рустем Фаритович Газизов - 22 248
Белорецкий район, Иванюта Андрей Иванович - 18 519
Туймазинский район, Суфиянов Айдар Рифгатович - 12 952
Кигинский район, Гордиенко Зухра Маулитбаевна - 12 669
Топ-5 министерств и ведомств Башкортостана по подписчикам:
Минздрав - 39 254
Минтруд - 37 879
Минобр - 36 151
Министерство спорта - 16 394
«Башавтотранс» - 14 472
Топ-5 министров Башкортостана по подписчикам:
Министерство спорта, Хабибов Руслан Тагирович - 18 301
Министерство предпринимательства и туризма, Афзалов Рустем Ахметкаримович - 14 715
Министерство культуры, Шафикова Амина Ивниевна - 12 443
Агентство по печати и СМИ, Ульчев Максим Владимирович - 11 947
Минздрав, Рахматуллин Айрат Разифович - 10 540