-6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
28 Декабря , 15:45

Почти 6000 государственных организаций в Башкортостане завели свои страницы в социальных сетях и подтвердили их с помощью Госуслуг

Сейчас в госпабликах республики больше 5 миллионов подписчиков.

Почти 6000 государственных организаций в Башкортостане завели свои страницы в социальных сетях и подтвердили их с помощью Госуслуг
Почти 6000 государственных организаций в Башкортостане завели свои страницы в социальных сетях и подтвердили их с помощью Госуслуг

В лидерах по подписчикам – традиционно коллеги из Администрации Главы (103955) и Правительства Республики Башкортостан (38721).

Центре управления Республикой Башкортостан тоже активно ведет соцсети – у ЦУР более 50 тысяч подписчиков. Много подписчиков и учреждений в других сферах - СМИ, санатории, школы, детские сады, больницы. Госпаблик отдела по молодежной политике Стерлитамака стал лидером по приросту подписчиков в ноябре этого года среди госпабликов по всей России:https://vk.com/wall-201146046_112339

Топ-5 администраций муниципалитетов Башкортостана по подписчикам:
город Уфа - 186 582
город Стерлитамак - 34 632
Орджоникидзевский район - 28 673
город Нефтекамск - 27 214
город Октябрьский - 26 516

Топ-5 глав муниципалитетов Башкортостана по подписчикам:
город Уфа, Мавлиев Ратмир Рафилович - 32 813
город Стерлитамак, Рустем Фаритович Газизов - 22 248
Белорецкий район, Иванюта Андрей Иванович - 18 519
Туймазинский район, Суфиянов Айдар Рифгатович - 12 952
Кигинский район, Гордиенко Зухра Маулитбаевна - 12 669

Топ-5 министерств и ведомств Башкортостана по подписчикам:
Минздрав - 39 254
Минтруд - 37 879
Минобр - 36 151
Министерство спорта - 16 394
«Башавтотранс» - 14 472

Топ-5 министров Башкортостана по подписчикам:
Министерство спорта, Хабибов Руслан Тагирович - 18 301
Министерство предпринимательства и туризма, Афзалов Рустем Ахметкаримович - 14 715
Министерство культуры, Шафикова Амина Ивниевна - 12 443
Агентство по печати и СМИ, Ульчев Максим Владимирович - 11 947
Минздрав, Рахматуллин Айрат Разифович - 10 540

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru