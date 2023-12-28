В Башкирии улучшат сервис предоставления услуг по медлицензированию

Улучшения повлияют на эффективность рассмотрения запросов и скорое предоставление сведений, передаваемых между собой ведомствами при оказании государственных услуг.

Заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова так комментирует ситуацию:

– Сейчас мы проводим перенастройку процессов межведомственного взаимодействия, необходимых при оказании государственных услуг медицинского и лицензионного профиля. Например, от Фонда социального страхования мы хотим еще быстрее получать сведения о наличии трудового договора между соискателем медицинской лицензии и его работниками, а от Рособрнадзора – оперативно узнавать сведения об образовании лицензиатов. К примеру, если срок принятия решения о предоставлении лицензии – не более 10-15 рабочих дней, то благодаря оперативному обмену внутренней информацией, мы сократим его до 5 дней.

– Процесс получения гражданами и юридическими лицами электронных госуслуг имеет две стороны: внутреннюю и внешнюю. Оперативность внутренних процессов безусловно влияет на внешнее представление о получении госуслуг. Цифровизация государственных услуг дает нам возможность уйти от длительного рассмотрения запросов и гарантирует предоставление услуги заявителям в соответствии с регламентом и в обозначенные сроки, – отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов.

Справочно:

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям (банкам), внебюджетным фондам и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22595/