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28 Декабря , 18:17

Врачи-наркологи дали жителям Башкирии советы, как волшебно провести новогодние каникулы

Десять дней новогодних каникул не всегда приносят положительные эмоции. Именно в эти праздничные дни возрастает число обращений в медицинские организации, в правоохранительные органы, МЧС. Все они либо прямо, либо косвенно связаны с употреблением алкогольных напитков.

Врач-нарколог дала жителям Башкирии советы, как волшебно провести новогодние каникулы
Врач-нарколог дала жителям Башкирии советы, как волшебно провести новогодние каникулы

 Врач-нарколог республиканского наркодиспансера Елена Михайлова рассказала, как провести каникулы волшебно, ничем не омрачив их. 

Нужно запомнить  важную информацию:

1. Употребление алкоголя на голодный желудок может привести к серьезным проблемам. После приема натощак максимальная концентрация этанола в крови достигается через 30 минут.

2. Употребление  крепких алкогольных напитков  приводит к нарушению проницаемости мембран клеток, из-за чего возникает «ионная катастрофа», которая может привести к так называемому «синдрому внезапной смерти», а также они увеличивают риск других сердечно-сосудистых заболеваний: аритмий, алкогольной кардиомиопатии, геморрагического инсульта. 

3. Алкоголь и мороз - это опсное сочетание. Прием алкоголя вызывает ощущение тепла, так как усиливает кожный и желудочный кровоток. Большие дозы алкоголя нарушают центральную терморегуляцию и вызывают выраженную гипотермию. Эта гипотермия особенно тяжела и опасна при низкой температуре воздуха на улице. Вы рискуете умереть от переохлаждения.

4. Главное и самое опасное: потерять память! Действуя на клетки мозга, алкоголь приводит к их гибели.

Напомним, в Башкирии в начале января три дня будет ограничена продажа алкогольных напитков.

Фото из личного архива Елены Михайловой.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Главный внештатный нарколог Минздрава РБ Татьяна Старостина: «Любое потребление алкоголя - это риск».

С 25 декабря по 7 января Минздрав России объявил Неделей профилактики злоупотребления алкоголем в новогодние праздники.

Нарколог отметила, что при подготовке к празднованию новогодней ночи необходимо отдохнуть и выспаться. Ведь раздражительность и повышение тревожности приводит к тому, что человек хочет быстро расслабиться, в том числе с помощью потребления большого количества спиртного. При этом стоит обратить внимание на качество покупаемого алкоголя. Нельзя покупать сомнительный алкоголь в непроверенных торговых точках, необходимо внимательно изучать этикетки, чтобы убедиться в подлинности того напитка, который планируете приобрести. Кроме того, не стоит употреблять алкоголь несколько дней подряд.

- Нужно запланировать праздник, а не застолье, продумать активную праздничную программу. В новогоднюю ночь мы всегда рекомендуем больше двигаться, выйти на прогулку и подышать свежим воздухом. Нужно относиться к длинным выходным как к возможности сделать что-то действительно хорошее для себя и своей семьи, - говорит врач.

Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-12-25/glavnyy-vneshtatnyy-narkolog-bashkirii-tatyana-starostina-lyuboe-potreblenie-alkogolya-eto-risk-3580386

Автор:Ирина Петрова
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