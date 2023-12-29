Андрей Назаров рассказал об опыте Башкортостана, первым в стране запустившего киберфизическую платформу для детей «Берлога»

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и министр образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин приняли участие в мероприятии. Обсуждалась реализация проекта по массовому вовлечению школьников в техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры.

Первую в стране Национальную киберфизическую платформу «Берлога» представили на XXVI Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. В основе проекта — созданная российскими разработчиками игровая платформа «Берлога», на базе которой выпускается серия свободно распространяемых мобильных стратегических видеоигр. Они дают возможность, играя, обучиться программированию, робототехнике, электронике и другим востребованным навыкам, и ориентируют ребят на профильные технические специальности, которые нужны стране.

Проект в пилотном режиме развернулся в Башкирии. По республике открыто свыше 90 технологических кружков для детей, наставники прошли специальную подготовку, разработаны и запущены новые образовательные программы. Недавно в Уфе состоялся большой технологический фестиваль «Берлога», в котором участвовало более тысячи школьников и наставников. Представители Башкортостана на конференции поделились опытом, рассказали о первых результатах и вдохновили другие регионы.

Реализацию киберфизической платформы «Берлога» в Башкортостане высоко оценила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

В развитие «Берлоги» планируется вовлекать не только все российские регионы, но и страны СНГ. Премьер-министр Башкортостана предложил участникам конференции определить Уфу площадкой для проведения ежегодного мероприятия по вопросам развития киберфизического направления для детей и молодежи. А также рассмотреть возможность размещения в столице Башкортостана единого центра управления киберфизической платформой «Берлога».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22675/