"Бодрое утро" в Стерлитамаке

Идея данного проекта принадлежит Ирине Петровне Крашенинниковой. Активным пенсионерам, любящим общение и движение, не всегда удаётся позаниматься в фитнес клубах. Вот и воплотилась и прижилась такая чудесная идея!



Каждые вторник и четверг, любители активного образа жизни занимаются под руководством тренера Гузель Воробьевой с гимнастическими палками и гантелями. В группе в среднем 25 человек. Все уже стали как одна семья, которая совместно проводит время и праздники в том числе.



28 декабря, в группе "Бодрое утро" прошел новогодний утренник с Дедом Морозом, Снегурочкой, хороводом, песнями, стихами и конечно же подарками.



А вот что сказали сами участники зарядки:

Любовь Буркина :

-Хожу заниматься в группу недавно, но мне очень нравится. Настроение поднимается, чувствую себя энергичнее, и, конечно, заряжаюсь позитивом. Женщины все прекрасные!



Зифа Махмудова :

С каждым днем в группе все больше и больше женщин, после занятий получаем радость и позитив, движение - это жизнь, а движение в отличной компании это двойная польза!



Побольше таких добрых проектов в нашем городе и настроение с утра будет бодрым и позитивным!