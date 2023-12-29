-8 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Декабря , 10:18

"Бодрое утро" в Стерлитамаке

Уже второй год подряд в здании бывшего кинокомплекса "Салават" проводится бесплатная утренняя зарядка для людей пожилого возраста.

"Бодрое утро" в Стерлитамаке
"Бодрое утро" в Стерлитамаке

Идея данного проекта принадлежит Ирине Петровне  Крашенинниковой. Активным пенсионерам, любящим общение и движение, не всегда удаётся позаниматься в фитнес клубах. Вот и воплотилась и прижилась такая чудесная идея!

Каждые вторник и четверг, любители активного образа жизни занимаются под руководством тренера Гузель Воробьевой с гимнастическими палками и гантелями. В группе в среднем 25 человек. Все уже стали как одна семья, которая совместно проводит  время и праздники в том числе.

28 декабря, в группе "Бодрое утро" прошел новогодний утренник с Дедом Морозом, Снегурочкой, хороводом, песнями, стихами и конечно же подарками.


А вот что сказали сами участники зарядки:
Любовь Буркина :
-Хожу заниматься в группу недавно, но мне очень нравится. Настроение поднимается, чувствую себя энергичнее, и, конечно,  заряжаюсь позитивом. Женщины все прекрасные!

Зифа Махмудова  :
С каждым днем в группе все больше и больше женщин, после занятий получаем радость и позитив, движение - это жизнь, а движение в отличной компании это двойная польза!

Побольше таких добрых проектов в нашем городе и настроение с утра будет бодрым и позитивным!

"Бодрое утро" в Стерлитамаке
"Бодрое утро" в Стерлитамаке
"Бодрое утро" в Стерлитамаке
"Бодрое утро" в Стерлитамаке
"Бодрое утро" в Стерлитамаке
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru