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29 Декабря 2023, 14:55

Бойцы 2-го батальона им. Салавата Юлаева благодарят всех жителей Стерлитамака

Бойцы 2-го батальона им.Салавата Юлаева благодарят всех жителей Стерлитамака, общественные ветеранские организации, образовательные учреждения, предприятия города за гуманитарную помощь, которая была доставлена на передовую.

Бойцы 2-го батальона им. Салавата Юлаева благодарят всех жителей Стерлитамака
Бойцы 2-го батальона им. Салавата Юлаева благодарят всех жителей Стерлитамака

Военнослужащие очень благодарны за помощь:

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