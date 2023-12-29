Бойцы 2-го батальона им. Салавата Юлаева благодарят всех жителей Стерлитамака
Бойцы 2-го батальона им.Салавата Юлаева благодарят всех жителей Стерлитамака, общественные ветеранские организации, образовательные учреждения, предприятия города за гуманитарную помощь, которая была доставлена на передовую.
Бойцы 2-го батальона им. Салавата Юлаева благодарят всех жителей Стерлитамака
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