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29 Декабря 2023, 14:17

Глава администрации Рустем Газизов встретился с участником СВО Юрием Черновым

Военнослужащий в Стерлитамаке находится в краткосрочном отпуске.

Глава администрации Рустем Газизов встретился с участником СВО Юрием Черновым
Глава администрации Рустем Газизов встретился с участником СВО Юрием Черновым

Глава администрации вручил бойцу медаль им. М.М. Шаймуратова.

Юрий пришёл на вручение  со своей семьей – супругой и дочкой. Рустем Фаритович от имени Главы республики и от всех жителей Стерлитамака поблагодарил Юрия за верное служение воинскому долгу, за мужество.

"Поговорили и о насущных делах, - пишет Р. Ф. Газизов в социальных сетях. - Как сейчас наши ребята на передовой, в чём нуждаются. В канун Нового года, конечно, пожелание только одно – скорейшего возвращения с победой всем нашим парням.

Поблагодарил за работу своих советников Константина Пашковского и Юрия Орду, которые работают на общественных началах с участниками СВО, постоянно на связи с ними. Константин Пашковский сам был участником СВО, поэтому знает не понаслышке о нуждах ребят. Также Юрий и Константин помогают в Центре поддержки участников СВО и членов их семей, неоценима их помощь и в формировании гуманитарных конвоев. Недавно они вернулись из очередной командировки, доставив гуманитарный груз нашим бойцам. Это был девятый большой гуманитарный конвой. После обсуждения рабочих моментов вручил им благодарственные письма администрации города и Правительства Республики Башкортостан.

Вклад в победу дело общее. Искренне благодарю каждого жителя Стерлитамака за поддержку. Нашим ребятам она очень нужна. Радует, что безучастных людей у нас практически нет. Всем нам мирного неба над головой в наступающем Новом году".

 

Глава администрации Рустем Газизов встретился с участником СВО Юрием Черновым
Глава администрации Рустем Газизов встретился с участником СВО Юрием Черновым
Глава администрации Рустем Газизов встретился с участником СВО Юрием Черновым
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"Стерлитамакский рабочий"

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