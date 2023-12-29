Глава администрации Рустем Газизов встретился с участником СВО Юрием Черновым

Глава администрации вручил бойцу медаль им. М.М. Шаймуратова.

Юрий пришёл на вручение со своей семьей – супругой и дочкой. Рустем Фаритович от имени Главы республики и от всех жителей Стерлитамака поблагодарил Юрия за верное служение воинскому долгу, за мужество.

"Поговорили и о насущных делах, - пишет Р. Ф. Газизов в социальных сетях. - Как сейчас наши ребята на передовой, в чём нуждаются. В канун Нового года, конечно, пожелание только одно – скорейшего возвращения с победой всем нашим парням.



Поблагодарил за работу своих советников Константина Пашковского и Юрия Орду, которые работают на общественных началах с участниками СВО, постоянно на связи с ними. Константин Пашковский сам был участником СВО, поэтому знает не понаслышке о нуждах ребят. Также Юрий и Константин помогают в Центре поддержки участников СВО и членов их семей, неоценима их помощь и в формировании гуманитарных конвоев. Недавно они вернулись из очередной командировки, доставив гуманитарный груз нашим бойцам. Это был девятый большой гуманитарный конвой. После обсуждения рабочих моментов вручил им благодарственные письма администрации города и Правительства Республики Башкортостан.



Вклад в победу дело общее. Искренне благодарю каждого жителя Стерлитамака за поддержку. Нашим ребятам она очень нужна. Радует, что безучастных людей у нас практически нет. Всем нам мирного неба над головой в наступающем Новом году".