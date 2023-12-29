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29 Декабря 2023, 19:05

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов принял участие в акции "Ёлка желаний"

Ежегодная акция «Ёлка желаний» исполняет самые заветные детские мечты.

"Сегодня вручил подарок 10-летнему Ярославу, пишет мэр в социальных сетях.

-  Он попросил у Деда Мороза на Новый год велотренажёр и пластилин. Ярослав находится на домашнем обучении по состоянию здоровья, поэтому движение и развитие мелкой моторики мальчику необходимы.

У Ярослава дружная семья – мама и две сестры, одна из которых проживает в Китае. На новогодние праздники приехала в гости вместе с другом из Китая Эриком. Приятным сюрпризом для нас стала песня «Катюша», исполненная Эриком на китайском языке.

Ещё раз желаю Ярославу и его близким крепкого здоровья и счастья в Новом году. Мечты сбываются. Надо только верить.

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"Стерлитамакский рабочий"

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