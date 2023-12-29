Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов принял участие в акции "Ёлка желаний"

"Сегодня вручил подарок 10-летнему Ярославу, пишет мэр в социальных сетях.

- Он попросил у Деда Мороза на Новый год велотренажёр и пластилин. Ярослав находится на домашнем обучении по состоянию здоровья, поэтому движение и развитие мелкой моторики мальчику необходимы.



У Ярослава дружная семья – мама и две сестры, одна из которых проживает в Китае. На новогодние праздники приехала в гости вместе с другом из Китая Эриком. Приятным сюрпризом для нас стала песня «Катюша», исполненная Эриком на китайском языке.



Ещё раз желаю Ярославу и его близким крепкого здоровья и счастья в Новом году. Мечты сбываются. Надо только верить.