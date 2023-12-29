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29 Декабря 2023, 12:35

Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана

Каждый день в плотной связке команда ЦУР совместно с коллегами на местах решает проблемы жителей. Вместе отвечаем на обращения в соцсетях и на Госуслугах, информируем о том, что происходит в республике, боремся с фейками, консультируем и объясняем. И каждый год, в декабре, подводим итоги совместной работы.

Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана
Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана

В 2023 году мы изменили методику подсчета рейтинга. Если раньше оценивали только работу с обратной связью, теперь смотрим все уровни взаимодействия с ЦУР. Скорость и качество ответа жителям в соцсетях и на Платформе обратной связи, готовность решать системные вопросы, учиться самим и обучать своих коллег, качество ведения страниц в соцсетях и количество подписчиков, прямые эфиры и брифинги.

Понимаем, что Башкортостан большой и «весовые категории» разные, как и количество сотрудников, объем работы. Поэтому оцениваем отдельно администрации городских округов, муниципальных районов и районов Уфы.

Независимо от места в рейтинге благодарим всех наших коллег за совместную работу в 2023 году. Вместе мы делаем большое и важное дело – улучшаем жизнь наших земляков по всему Башкортостану.

А в карточках – топ-5 лучших в каждой из категорий.

Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана
Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана
Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана
Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана
Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана
Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана
Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана
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