Город Октябрьский, Стерлитамакский район и Демский район Уфы стали лучшими по итогам 2023 года по работе с ЦУР Башкортостана

В 2023 году мы изменили методику подсчета рейтинга. Если раньше оценивали только работу с обратной связью, теперь смотрим все уровни взаимодействия с ЦУР. Скорость и качество ответа жителям в соцсетях и на Платформе обратной связи, готовность решать системные вопросы, учиться самим и обучать своих коллег, качество ведения страниц в соцсетях и количество подписчиков, прямые эфиры и брифинги.



Понимаем, что Башкортостан большой и «весовые категории» разные, как и количество сотрудников, объем работы. Поэтому оцениваем отдельно администрации городских округов, муниципальных районов и районов Уфы.



Независимо от места в рейтинге благодарим всех наших коллег за совместную работу в 2023 году. Вместе мы делаем большое и важное дело – улучшаем жизнь наших земляков по всему Башкортостану.



А в карточках – топ-5 лучших в каждой из категорий.