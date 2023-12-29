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29 Декабря 2023, 17:31

Новогодняя сказка для детей Стерлитамака

29 декабря в Городском дворце культуры состоялось новогоднее представление для детей участников специальной военной операции.

Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака

Творческие коллективы ГДК подготовили новогоднюю сказку Елены Мельниковой «Ловушка для Деда Мороза».

Перед началом спектакля ребятишек поздравил глава администрации ГО города Стерлитамака  Рустем Газизов:
- Меньше трёх дней осталось до самого долгожданного праздника. Он нам дорог тем, что дарит не только радость и веселье, но и надежду и веру во что-то светлое и хорошее. Я хочу всем пожелать, чтобы сбывались ваши самые заветные мечты и желания.

Дети тепло встретили удивительную новогоднюю сказку, в которой традиционно добро победило зло. Остаётся  надеяться, что все желания детей исполнятся в этом году, а их отцы вернутся домой живыми и здоровыми.

Фото Сергея КРАМСКОВА

Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Новогодняя сказка для детей Стерлитамака
Автор:Фаяз Юмагузин
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