Новогодняя сказка для детей Стерлитамака

Творческие коллективы ГДК подготовили новогоднюю сказку Елены Мельниковой «Ловушка для Деда Мороза».

Перед началом спектакля ребятишек поздравил глава администрации ГО города Стерлитамака Рустем Газизов:

- Меньше трёх дней осталось до самого долгожданного праздника. Он нам дорог тем, что дарит не только радость и веселье, но и надежду и веру во что-то светлое и хорошее. Я хочу всем пожелать, чтобы сбывались ваши самые заветные мечты и желания.

Дети тепло встретили удивительную новогоднюю сказку, в которой традиционно добро победило зло. Остаётся надеяться, что все желания детей исполнятся в этом году, а их отцы вернутся домой живыми и здоровыми.

Фото Сергея КРАМСКОВА