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29 Декабря , 09:10

Путешествие от газеты "Стерлитамакий рабочий"

Победитель конкурса среди подписчиков «СР» Суфия Рашитовна Богданова рассказывает: – «Стерлитамакский рабочий» начала выписывать в 1965 году.

Путешествие от газеты "Стерлитамакий рабочий"
Путешествие от газеты "Стерлитамакий рабочий"

Но читаю эту газету с детства. Её получали ещё мои родители. Когда вышла замуж, то продолжила эту традицию.
Участвуя в конкурсе, я выиграла туристическую поездку (сертификат на двоих) ООО «БАШГИД» и очень обрадовалась, ведь эта компания – единственный туроператор юга Башкортостана, входящий в федеральный реестр туроператоров России. Это говорит о надёжности. Кроме того, что немаловажно для меня, у «БАШГИДА» интересная и обширная туристическая линейка – 170 направлений!
Я очень люблю читать очерки журналистов «СР»: Фаяза Юмагузина, посвящённые истории Башкортостана и Стерлитамака, и Марины Вороновой, которая умеет художественно описать свои путешествия.


И мой выигрыш позволит увидеть многое из того, о чём я прочитала в любимой газете. Из всех предложенных направлений я могу выбрать самое интересное и подходящее мне по здоровью и возрасту. Честно говоря, у меня просто глаза разбегаются! В экскурсионной программе: города нашей республики, Башкирская Рица – Красный ключ, природные парки РБ – «Янган-Тау», «Мурадымовское ущелье», «Иремель»,
«Зилим», санаторий «Якты-Куль».


Я очень довольна выигрышем!

Фото Сергея Крамскова.

Автор:Евгения Дьяконова
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"Стерлитамакский рабочий"

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