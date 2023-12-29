Путешествие от газеты "Стерлитамакий рабочий"

Но читаю эту газету с детства. Её получали ещё мои родители. Когда вышла замуж, то продолжила эту традицию.

Участвуя в конкурсе, я выиграла туристическую поездку (сертификат на двоих) ООО «БАШГИД» и очень обрадовалась, ведь эта компания – единственный туроператор юга Башкортостана, входящий в федеральный реестр туроператоров России. Это говорит о надёжности. Кроме того, что немаловажно для меня, у «БАШГИДА» интересная и обширная туристическая линейка – 170 направлений!

Я очень люблю читать очерки журналистов «СР»: Фаяза Юмагузина, посвящённые истории Башкортостана и Стерлитамака, и Марины Вороновой, которая умеет художественно описать свои путешествия.



И мой выигрыш позволит увидеть многое из того, о чём я прочитала в любимой газете. Из всех предложенных направлений я могу выбрать самое интересное и подходящее мне по здоровью и возрасту. Честно говоря, у меня просто глаза разбегаются! В экскурсионной программе: города нашей республики, Башкирская Рица – Красный ключ, природные парки РБ – «Янган-Тау», «Мурадымовское ущелье», «Иремель»,

«Зилим», санаторий «Якты-Куль».



Я очень довольна выигрышем!

Фото Сергея Крамскова.