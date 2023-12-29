В Башкортостане провели более 7,8 тысячи консультаций для сельских предпринимателей

— Наш региональный Центр сельхозконсультирования сумел сохранить темпы оказания информационно-консультационных услуг малому бизнесу в агропромышленном комплексе. Это говорит об их востребованности и о компетентности специалистов ЦСК РБ. Не могу не отметить и другое направление работы Центра – сопровождение сельскохозяйственной потребительской кооперации. Башкортостан продолжает лидировать в стране по количеству созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК). В 2023 году их создали 34 единицы. Всего сегодня в республике действуют 436 СПоК различного направления деятельности - перерабатывающие, растениеводческие, животноводческие, смешанные, садоводческие, рассказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Важно, что в 2023 году сельскохозяйственные потребительские кооперативы пополнились 2209 новыми членами из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Таким образом, плановый показатель, установленный в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», перевыполнен на 20%.