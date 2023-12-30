Напомним, что раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей (например, всем вместе приготовить ужин, сходить в музей, заняться спортом). Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, на своей странице во Вконтакте.
Продолжается реализация проекта «Всей семьей»
Вся информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».