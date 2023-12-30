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30 Декабря 2023, 17:35

Продолжается реализация проекта «Всей семьей»

Напомним, что раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей (например, всем вместе приготовить ужин, сходить в музей, заняться спортом). Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, на своей странице во Вконтакте.

Продолжается реализация проекта «Всей семьей»
Продолжается реализация проекта «Всей семьей»

Вся информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.

По информации организаторов

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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