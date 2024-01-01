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1 Января , 09:00

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Новым 2024 годом!

Уважаемые жители Стерлитамака!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Новым 2024 годом!
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Новым 2024 годом!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Новым 2024 годом! Последние мгновения уходящего года – это время подведения итогов, оценки пройденного пути.

Совместными усилиями нам удалось добиться многого. Для города уходящий год был стабильным и результативным, и в этом заслуга всех горожан. Хотел бы искренне поблагодарить вас за трудолюбие, сплочённость, за позитивную энергию, которую вы вкладываете в Стерлитамак.

В Новый год принято загадывать желания. Пусть сбудутся все ваши самые светлые мечты и пожелания. В суете будней мы часто забываем о простых, но важных вещах – сказать слова признательности близким людям, как любим их и дорожим ими.

Канун Нового года – хорошая возможность сделать это, поделиться радостью ожидания новогоднего чуда. Дорогие стерлитамаковцы, от всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия в Новом году! Пусть он будет радостными удачным во всех делах и начинаниях. С праздником!

С Новым 2024 Годом!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г. Стерлитамак

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