На Рождество движение транспорта будет перекрыто

В связи с празднованием Рождества Христова на время ночного рождественского богослужения будет перекрыто движение транспорта с 21 часа 6 января до 3 часов 7 января по ул.Халтурина на участке от ул.Худайбердина до ул.Сакко и Ванцетти. Также по ул.Калинина с 21 часа 6 января до 1 часа 7 января на участке от ул.Полевой до ул.Степной. Схемы прилагаются.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя, по возможности, объездные пути.

О времени богослужений в храмах Стерлитамака соообщим дополнительно.

По информации отдела по взаимодействию с общественными институтами