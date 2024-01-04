Безопасность на склоне: памятка для новичков



Выбирайте правильную одежду.

- 1-й слой – термобелье, чтобы не замерзнуть, когда вспотеете;

- 2-й слой – джемпер, лучше из флиса;

- 3-й слой – куртка и штаны. Выбирайте ткани с водоотталкивающей пропиткой и синтетический утеплитель.



Наденьте защиту. Шлем, наколенники, шорты с накладкой на копчике, защита для запястий – минимальный набор для безопасного катания.



Начинайте покорять склон с инструктором.



Изучите «Белый кодекс» – в нем написаны все правила поведения лыжников и сноубордистов на трассе. Кодекс разработала Международная федерация лыжников.



Научитесь правильно падать:

- упали – отползайте к краю;

- если падаете вперед, постарайтесь присесть и согнуть руки в локтях. Не выставляйте перед собой прямые руки – так можно травмировать запястья при падении. Старайтесь упасть на колени и локти, отвернув лицо в сторону;

- если падаете назад, согните ноги в коленях, округлите спину и прижмите подбородок к груди, будто собираетесь сделать кувырок.



Обратите внимание на маркировку маршрутов:

- зеленый – самый простой спуск;

- синий – чуть сложнее, но все еще подходит для новичков;

- красный – средний уровень сложности для тех, кто катается уверенно;

- черный – самая сложная трасса.



При посадке и высадке на подъемнике нужно действовать быстро и осторожно. После подъема сразу откатывайтесь в сторону. Так же нужно действовать, если вдруг отцепились от бугельного подъемника.



Запрещено ехать наперерез бугельному подъемнику или спускаться по линии его движения.



Хорошего катания!



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