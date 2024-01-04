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4 Января , 14:00

Безопасность на склоне: памятка для новичков

 Если вы впервые собираетесь покорить снежную трассу, не забудьте изучить технику безопасности!

Безопасность на склоне: памятка для новичков
Безопасность на склоне: памятка для новичков


⃣ Выбирайте правильную одежду.
- 1-й слой – термобелье, чтобы не замерзнуть, когда вспотеете;
- 2-й слой – джемпер, лучше из флиса;
- 3-й слой – куртка и штаны. Выбирайте ткани с водоотталкивающей пропиткой и синтетический утеплитель.

⃣ Наденьте защиту. Шлем, наколенники, шорты с накладкой на копчике, защита для запястий – минимальный набор для безопасного катания.

⃣ Начинайте покорять склон с инструктором.

⃣ Изучите «Белый кодекс» – в нем написаны все правила поведения лыжников и сноубордистов на трассе. Кодекс разработала Международная федерация лыжников.

⃣ Научитесь правильно падать:
- упали – отползайте к краю;
- если падаете вперед, постарайтесь присесть и согнуть руки в локтях. Не выставляйте перед собой прямые руки – так можно травмировать запястья при падении. Старайтесь упасть на колени и локти, отвернув лицо в сторону;
- если падаете назад, согните ноги в коленях, округлите спину и прижмите подбородок к груди, будто собираетесь сделать кувырок.

⃣ Обратите внимание на маркировку маршрутов:
- зеленый – самый простой спуск;
- синий – чуть сложнее, но все еще подходит для новичков;
- красный – средний уровень сложности для тех, кто катается уверенно;
- черный – самая сложная трасса.

⃣ При посадке и высадке на подъемнике нужно действовать быстро и осторожно. После подъема сразу откатывайтесь в сторону. Так же нужно действовать, если вдруг отцепились от бугельного подъемника.

⃣ Запрещено ехать наперерез бугельному подъемнику или спускаться по линии его движения.

Хорошего катания!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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