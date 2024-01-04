Обращение Владимира Путина в связи с началом председательства России в БРИКС

К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах.

БРИКС притягивает всё больше сторонников и единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учёт интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73202