-16 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
4 Января , 10:44

Правительство Башкортостана завершило строительство IQ-парка, который является первой очередью Межвузовского студенческого кампуса

Премьер-министр Правительства  Башкирии проверил завершение строительства первой очереди Межвузовского кампуса мирового уровня.

Правительство Башкортостана завершило строительство IQ-парка, который является первой очередью Межвузовского студенческого кампуса
Правительство Башкортостана завершило строительство IQ-парка, который является первой очередью Межвузовского студенческого кампуса

Андрей Геннадьевич утвердил график въезда в кампус вузов и индустриальных партнеров.

— Сегодня, в преддверии торжественного открытия первого в стране элемента кампуса, отмечу, что мы справились с достаточно амбициозной задачей. Работы по первой очереди завершены в кратчайшие сроки. Буквально в течение месяца совместно мы вдохнем жизнь в эти помещения. В январе с участием высокопоставленных гостей торжественно откроем новые научные лаборатории.

Глава кабинета министров отметил, что Бреспублика  традиционно сильна научными и образовательными компетенциями. Специфика планируемых в данном учреждении научных исследований формируется исходя из имеющихся компетенций и

Специфика планируемых в уфимском кампусе научных исследований формируется исходя из имеющихся компетенций, а также направлений, которые обеспечивают научно-технологическое развитие и лидерство России, отметил Премьер. 

-Кампус должен стать точкой притяжения для талантливой молодежи со всей Евразии, - подытожил Председатель Правительства.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22692/

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru