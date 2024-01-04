Правительство Башкортостана завершило строительство IQ-парка, который является первой очередью Межвузовского студенческого кампуса

Андрей Геннадьевич утвердил график въезда в кампус вузов и индустриальных партнеров.

— Сегодня, в преддверии торжественного открытия первого в стране элемента кампуса, отмечу, что мы справились с достаточно амбициозной задачей. Работы по первой очереди завершены в кратчайшие сроки. Буквально в течение месяца совместно мы вдохнем жизнь в эти помещения. В январе с участием высокопоставленных гостей торжественно откроем новые научные лаборатории.

Глава кабинета министров отметил, что Бреспублика традиционно сильна научными и образовательными компетенциями. Специфика планируемых в данном учреждении научных исследований формируется исходя из имеющихся компетенций и

Специфика планируемых в уфимском кампусе научных исследований формируется исходя из имеющихся компетенций, а также направлений, которые обеспечивают научно-технологическое развитие и лидерство России, отметил Премьер.

-Кампус должен стать точкой притяжения для талантливой молодежи со всей Евразии, - подытожил Председатель Правительства.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22692/