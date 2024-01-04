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4 Января , 11:25

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского

Глава государства побывал в филиале № 2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий – Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского» Министерства обороны, в котором проходят лечение военнослужащие Вооружённых Сил, получившие ранения в ходе специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского
Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского

Президент осмотрел кабинет транскраниальной магнитной стимуляции, лечебный бассейн, зал лечебной гимнастики, водолечебницу, а также реабилитационный образовательный центр, залы лечебной физкультуры и консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих.

Президенту России доложили, как решаются вопросы жилищного обеспечения военнослужащих, а также как выстроена работа военно-врачебных комиссий.

По окончании осмотра состоялась встреча Владимира Путина с военнослужащими.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73205

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73205/photos/74318

 

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