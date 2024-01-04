Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского

Президент осмотрел кабинет транскраниальной магнитной стимуляции, лечебный бассейн, зал лечебной гимнастики, водолечебницу, а также реабилитационный образовательный центр, залы лечебной физкультуры и консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих.

Президенту России доложили, как решаются вопросы жилищного обеспечения военнослужащих, а также как выстроена работа военно-врачебных комиссий.

По окончании осмотра состоялась встреча Владимира Путина с военнослужащими.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73205

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73205/photos/74318