«Сильные идеи для нового времени» в 2024 году

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» до 31 января 2024 года продолжается прием инициатив и проектов от организаций, сообществ и индивидуальных участников, которые внесут значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.

Форум «Сильные идеи для нового времени» призван объединить лидеров решений в сфере экономики, технологического и социального развития, образования, развития городской среды, представителей государственных органов и неравнодушных граждан для совместного проектирования, обсуждения и внедрения общественно значимых инициатив и проектов граждан путем предоставления им мер поддержки от заинтересованных партнеров.

Сбор инициатив и проектов для участия в форуме проходит в формате краудсорсинга до 31 января 2024 года по ссылке.

По итогам сбора эксперты проанализируют идеи и отберут лучшие из них.

Кроме того, в рамках Форума АСИ и Фонд «Росконгресс» объявили о проведении конкурса новых российских брендов «Знай наших».

В нем смогут принять участие предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства.

Подать заявку на участие можно до 15 января 2024 года по ссылке.