Состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

С начала года в республике на пожарах погибли 6 человек. В то же время срабатывание минисирены при ночном пожаре, произошедшем 1 января в Дюртюлинском районе, спасло жизнь 8 человек, в том числе шестерых детей.

Впереди ожидается более холодная погода. Для исключения трагедии, связанной с пожаром, рекомендуется не пользоваться неисправным печным отоплением, не допускать перегрузки электросети, а также обязательно установить пожарный извещатель при его отсутствии.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22696/