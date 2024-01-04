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4 Января , 15:57

Состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

Заседание прошло под руководством заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирека Сагитова.

Состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

С начала года в республике на пожарах погибли 6 человек. В то же время срабатывание минисирены при ночном пожаре, произошедшем 1 января в Дюртюлинском районе, спасло жизнь 8 человек, в том числе шестерых детей. 

Впереди ожидается более холодная погода. Для исключения трагедии, связанной с пожаром, рекомендуется не пользоваться неисправным печным отоплением, не допускать перегрузки электросети, а также обязательно установить пожарный извещатель при его отсутствии.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22696/

 

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