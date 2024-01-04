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4 Января , 10:29

Студенты УУНиТ будут осваивать навыки проектного мышления в Межвузовском студенческом кампусе

В столице Башкирии завершилось строительство первой очереди Межвузовского студенческого кампуса.

Студенты УУНиТ будут осваивать навыки проектного мышления в Межвузовском студенческом кампусе
Студенты УУНиТ будут осваивать навыки проектного мышления в Межвузовском студенческом кампусе

В  кампусе начинает  работу центр «Территория нового бизнеса» Уфимского университета науки и технологий. Он организует цикл проектных мероприятий для студентов, который реализуется на средства гранта для студенческих научных сообществ «Студенческая наука в сердце Евразии». 

В процессе реализации проекта студенты Уфимского университета становятся участниками  интенсивов для молодых ученых, круглых столов и мастер-классов. 

Студенческие научные объединения (СНО), а в Уфимском университете их более двадцати, помогают молодым учёным - организуют для них мероприятия и проекты, разрабатывают меры поддержки и занимаются популяризацией престижа профессии учёного. 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22694/

 

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