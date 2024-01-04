Студенты УУНиТ будут осваивать навыки проектного мышления в Межвузовском студенческом кампусе

В кампусе начинает работу центр «Территория нового бизнеса» Уфимского университета науки и технологий. Он организует цикл проектных мероприятий для студентов, который реализуется на средства гранта для студенческих научных сообществ «Студенческая наука в сердце Евразии».

В процессе реализации проекта студенты Уфимского университета становятся участниками интенсивов для молодых ученых, круглых столов и мастер-классов.

Студенческие научные объединения (СНО), а в Уфимском университете их более двадцати, помогают молодым учёным - организуют для них мероприятия и проекты, разрабатывают меры поддержки и занимаются популяризацией престижа профессии учёного.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22694/