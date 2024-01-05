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5 Января , 14:07

Доверенным лицам Путина на выборах президента вручили первые удостоверения

Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам на предстоящих выборах.

Доверенным лицам Путина на выборах президента вручили первые удостоверения
Доверенным лицам Путина на выборах президента вручили первые удостоверения

Как сообщается на сайте Владимира Путина, удостоверения получили главный трансплантолог минздрава России Сергей Готье, артист балета Сергей Полунин, летчик-космонавт Сергей Крикалев, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова и другие. 

Всего в список доверенных лиц Владимира Путина вошли 346 человек. Доверенными лицами от Башкортостана стали хирург, профессор, доктор медицинских наук Виль Тимербулатов и учитель химии Республиканского инженерного лицея-интерната Айнур Гумеров. 

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня – с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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