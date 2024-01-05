Доверенным лицам Путина на выборах президента вручили первые удостоверения

Как сообщается на сайте Владимира Путина, удостоверения получили главный трансплантолог минздрава России Сергей Готье, артист балета Сергей Полунин, летчик-космонавт Сергей Крикалев, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова и другие.

Всего в список доверенных лиц Владимира Путина вошли 346 человек. Доверенными лицами от Башкортостана стали хирург, профессор, доктор медицинских наук Виль Тимербулатов и учитель химии Республиканского инженерного лицея-интерната Айнур Гумеров.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня – с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.