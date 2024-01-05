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5 Января , 13:16

В Башкирии количество земельных участков выделенных под ИЖС увеличилось более чем на 60 процентов

В 2023 году Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан провело кадастровые работы на сумму более 2,69 млн рублей с целью предоставления земельных участков гражданам (льготной категории) для индивидуального жилищного строительства. В результате количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство увеличилось более чем на 60 % по сравнению с 2022 годом и составило порядка 1236 участков.

В Башкирии количество земельных участков выделенных под ИЖС увеличилось более чем на 60 процентов
В Башкирии количество земельных участков выделенных под ИЖС увеличилось более чем на 60 процентов

– К льготной категории граждан относятся молодые и многодетные семьи, граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, – сообщает Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. – Кроме того, 23 ноября 2023 года список льготных категорий граждан пополнился благодаря принятию закона Республики Башкортостан, который предусматривает предоставление земельных участков в собственность бесплатно особо отличившимся участникам специальной военной операции, проживающим в Республике Башкортостан.

Данный список пополнился военнослужащими, а также лицами, заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лицами, проходящими (проходившими) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальные звания полиции, удостоенными звания Героя Российской Федерации или награжденными орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимися ветеранами боевых действий, на день завершения своего участия в специальной военной операции зарегистрированными по месту жительства на территории Республики Башкортостан, а при отсутствии такой регистрации – по месту пребывания на территории Республики Башкортостан, членами семьи участника специальной военной операции, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им в ходе участия в специальной военной операции.

Источник: Правительство РБ

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