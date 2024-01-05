В Башкирии количество земельных участков выделенных под ИЖС увеличилось более чем на 60 процентов

– К льготной категории граждан относятся молодые и многодетные семьи, граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, – сообщает Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. – Кроме того, 23 ноября 2023 года список льготных категорий граждан пополнился благодаря принятию закона Республики Башкортостан, который предусматривает предоставление земельных участков в собственность бесплатно особо отличившимся участникам специальной военной операции, проживающим в Республике Башкортостан.

Данный список пополнился военнослужащими, а также лицами, заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лицами, проходящими (проходившими) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальные звания полиции, удостоенными звания Героя Российской Федерации или награжденными орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимися ветеранами боевых действий, на день завершения своего участия в специальной военной операции зарегистрированными по месту жительства на территории Республики Башкортостан, а при отсутствии такой регистрации – по месту пребывания на территории Республики Башкортостан, членами семьи участника специальной военной операции, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им в ходе участия в специальной военной операции.

Источник: Правительство РБ