Президент РФ Владимир Путин вручил награду жительнице Башкирии

Глава государства вручил статуэтку победителю в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества» главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета Салаватского района Республики Башкортостан Ильнаре Сафиной.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена в соответствии с Поручением Президента. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внёсшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено порядка 19 тысяч заявок из 89 субъектов РФ.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73274

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73274/photos/74453