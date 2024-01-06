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6 Января , 06:00

Президент РФ Владимир Путин вручил награду жительнице Башкирии

 Президент принял участие в церемонии награждения победителей премии "Служение".

Президент РФ Владимир Путин вручил награду жительнице Башкирии
Президент РФ Владимир Путин вручил награду жительнице Башкирии

Глава государства вручил статуэтку победителю в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества» главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета Салаватского района Республики Башкортостан Ильнаре Сафиной.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена в соответствии с Поручением Президента. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внёсшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено порядка 19 тысяч заявок из 89 субъектов РФ.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73274

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73274/photos/74453

 

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