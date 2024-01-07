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7 Января , 08:38

«Христос рождается!»

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, провозглашающий миру приход в него Спасителя.Само церковное богослужение готовит православного человека к такому пониманию Рождества. В дни предпразднства - с 2 по 6 января - в стихирах, канонах на утрени и повечерии, удивительных по своей глубине и торжественности, звучит, все более нарастая, одна и та же мысль: «Христос рождается, Христос приходит». И ощущение того, что «Господь приходит», становится для верующих совершенно реальным.

«Христос рождается!»
«Христос рождается!»

В ночь Рождества Христова происходит таинство воспоминания мира о самом удивительном моменте его истории: о том, «как Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». Это и есть главное чудо Рождества, которое дарит нам и любовь, и надежду, и утешение.
В Иоанном-Предтеченском храме Стерлитамака, как и во всех православных церквях нашего города, республики и страны, в ночь с 6 на 7 января проходило рождественское богослужение. Сотни верующих - молодых, зрелых, пожилых, с детьми - собрались под церковными сводами, чтобы вместе помолиться, встретить светлый праздник Рождества Христова, ощутить себя частью Матери Церкви.
Украшенные живые ели по обе стороны от алтаря, белоснежные одежды священнослужителей, торжественные песнопения усиливали атмосферу праздника.
На прихрамовой территории был устроен рождественский вертеп, рядом переливалась огнями рождественская ель, а над ней в дымке январской ночи величественно возвышался собор Казанской Божией Матери - ещё одно рукотворное чудо, свидетельствующее о возрождении в нашем обществе веры и духовности.

Марина Воронова
Фото Тамары Андреевой

«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
«Христос рождается!»
Автор:Марина Воронова
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