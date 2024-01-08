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8 Января , 09:00

Президент РФ Владимир Путин назначил в Башкирии федеральных судей

Подписан соответствующий указ.

Из документа следует, что на шестилетний срок полномочий председателем Баймакского районного суда Республики Башкортостан назначен Рамазан Усманов. Председателем Учалинского районного суда — Райля Галикеева, заместителем председателя Нефтекамского городского суда — Ольга Коровина, заместителем председателя Октябрьского городского суда — Ольга Алексеева.

Судьей Верховного суда Республики Башкортостан назначена Ксения Вакилова, судьей Советского районного суда Уфы — Вадим Галимзянов.

Судьей Арбитражного суда Республики Башкортостан стала Ольга Шарафиева.

Источник: ИА "Башинформ"

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"Стерлитамакский рабочий"

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