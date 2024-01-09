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9 Января , 16:23

Колл-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу

Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начали свою работу, сообщается на сайте кандидата putin2024.ru.

По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 россияне "могут передать свои предложения и наказы кандидату", уточняется на сайте.
В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодёжного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областейУдмуртской Республики и Республики Марий Эл. Также вопрос или пожелание можно оставить по адресу электронной почты [email protected]
Кроме этого, россияне могут передать свои предложения и пожелания в общественную приемную кандидата - она находится в Москве на Покровке, дом 47 и работает с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно.
 
Сообщают РИА НОВОСТИ
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