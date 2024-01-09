Колл-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу
Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начали свою работу, сообщается на сайте кандидата putin2024.ru.
По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 россияне "могут передать свои предложения и наказы кандидату", уточняется на сайте.
В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодёжного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. Также вопрос или пожелание можно оставить по адресу электронной почты [email protected]
Кроме этого, россияне могут передать свои предложения и пожелания в общественную приемную кандидата - она находится в Москве на Покровке, дом 47 и работает с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».