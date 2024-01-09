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9 Января , 16:16

Центр трансфера технологий Межвузовского кампуса Уфы поддержал проекты по декарбонизации

Центр трансфера технологий Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ провел Ярмарку технологий декарбонизации, где свои проекты смогли представить коммерческие компании, предприятия топливно-энергетического комплекса, органы местного самоуправления и власти и венчурные фонды. 

Центр трансфера технологий Межвузовского кампуса Уфы поддержал проекты по декарбонизации
Центр трансфера технологий Межвузовского кампуса Уфы поддержал проекты по декарбонизации

Декарбонизация – стратегический национальный проект РФ. Правительство страны утвердило Стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и Климатическую доктрину Российской Федерации. Технологии декарбонизации входят в программу стратегического развития Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ и являются одним из направлений стратегического развития УГНТУ до 2030 года согласно программе «Приоритет 2030».

Согласно рейтингу федеральной платформы университетского технологического предпринимательства, УГНТУ вошел в ТОП-5 по количеству студенческих стартапов в России. А Республика Башкортостан заняла четвертое место среди регионов, представивших наибольшее количество проектов, вошедших в ТОП-50. Лучшим стартапом страны стал проект «Образ будущего», возглавивший ТОП-1000 и созданный командой из УГНТУ (лидер проекта - Шадрина Айгюль).

Подробнее об этом в источнике

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