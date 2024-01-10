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10 Января , 14:09

Межвузовский кампус Уфы обрел слоган

На совещании с руководителями профильных ведомств и представителями вузов Премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал о брендбуке кампуса.

Межвузовский кампус Уфы обрел слоган
Межвузовский кампус Уфы обрел слоган

Глава кабмина одобрил вариант логотипа студенческого кампуса с буквой «U». 

— Слоган «Начни свой путь к открытиям» отображает позиционирование Межвузовского студенческого кампуса как создателя принципиально новой инновационной среды по различным направлениям науки и образования. Кампус должен стать точкой притяжения для всей талантливой молодежи, —отметил Андрей Назаров.

На семи параметрических стойках ресепшен изобразят ученых, в честь которых будут названы башни второй очереди кампуса, и установят навигацию. Шесть колонн холла обрели декоративные панели с химическими и математическими формулами, древними символами. Аналогичный дизайн с подсветкой украсил периметр парадной лестницы и коридоры.

Подробнее об этом читайте в источнике

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