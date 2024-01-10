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10 Января , 14:30

Президент РФ Владимир Путин пообщался с 8-летней участницей благотворительной акции «Ёлка желаний»

Владимир Владимирович пообщался по телефону с 8-летней Кристиной Син из Южно-Сахалинска – участницей благотворительной акции «Ёлка желаний».

Президент РФ Владимир Путин пообщался с 8-летней участницей благотворительной акции «Ёлка желаний»
Президент РФ Владимир Путин пообщался с 8-летней участницей благотворительной акции «Ёлка желаний»

В рамках акции Президент  исполнил мечту девочки о путешествии на озеро Байкал. Вместе с родителями Кристина провела на озере несколько дней, побывала на экскурсиях в тематических музеях, а также у истока реки Ангары.

В телефонном разговоре школьница поделилась впечатлениями.

Президент поздравил Кристину с Новым годом, пожелал ей успехов в учёбе и спорте (девочка занимается спортивной аэробикой, имеет первый юношеский разряд).

Напомним, 4 декабря Президент России  присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Президент уже исполнил желание 13-летней Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга, которая попробовала себя в роли ведущей новостей, и 11-летнего Никиты Мирошниченко из Костромы – посетить Эрмитаж.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73240

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73240/photos/74371

 

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