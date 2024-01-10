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10 Января , 14:21

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой

Глава ведомства рассказала президенту о том, как идет работа по реализации национального проекта «Экология» и федеральных проектов «Чистая страна» и «Чистый воздух».

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой

Отдельное внимание Владимир Путин уделил проекту «Чистый воздух».

С.Радионова: Проект «Чистый воздух» – один из самых сложных проектов. Долгая была подготовка, нормативные документы были не готовы, потому что никогда такое не реализовывалось.

Знаете, самое обидное для нас, когда я приезжаю в какой-нибудь из этих городов, и все говорят: «Вот подышим: Радионова прилетела». И действительно, иногда это так. Но сейчас все предприятия утвердили свои программы, очень многие меняют технологические решения. Все, фактически никто не остановился. Замена технических решений не влияет, даже если она есть, – у нас есть по двум объектам – на итоговый результат.

И сейчас мы ждём к 2025 году реального результата. Все компании взяли на себя обязательства, ни одна не остановилась. Это наша задача.

 

Глава Росприроднадзора также рассказала президенту о том, как идет работа по сохранению краснокнижных животных, в том числе белых медведей. 

"Сегодня экология в России – это не модные слова типа ESG-повестки и не презентации, это действия и результат", - сказала , в частности, в ходе встречи Светлана Родионова.
 
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Фото: www.kremlin.ru
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