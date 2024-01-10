Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой

Отдельное внимание Владимир Путин уделил проекту «Чистый воздух».

С.Радионова: Проект «Чистый воздух» – один из самых сложных проектов. Долгая была подготовка, нормативные документы были не готовы, потому что никогда такое не реализовывалось.

Знаете, самое обидное для нас, когда я приезжаю в какой-нибудь из этих городов, и все говорят: «Вот подышим: Радионова прилетела». И действительно, иногда это так. Но сейчас все предприятия утвердили свои программы, очень многие меняют технологические решения. Все, фактически никто не остановился. Замена технических решений не влияет, даже если она есть, – у нас есть по двум объектам – на итоговый результат.

И сейчас мы ждём к 2025 году реального результата. Все компании взяли на себя обязательства, ни одна не остановилась. Это наша задача.

Глава Росприроднадзора также рассказала президенту о том, как идет работа по сохранению краснокнижных животных, в том числе белых медведей.