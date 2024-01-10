В Стерлитамаке подвели итоги муниципального этапа Республиканского конкурса "Образцовая башкирская семья"

В следующий этап прошли три семьи города Стерлитамака, став лучшими в определенных номинациях. Так, в номинации «Семейные традиции» победу одержала дружная семья Батталовых, номинацию «Семейное ремесло» получила семья Султановых и «Творческой семьей» назвали семью Салимгареевых.

Конкурс проходит в рамках проекта "Башкирский праздник "Етегэн" - день семьи, любви и верности", который победил в конкурсе грантов главы администрации города. В скором времени участникам предстоит второй этап конкурса в городе Салавате. Финал пройдет 1 марта в городе Стерлитамаке.

Фото Тамары Андреевой.