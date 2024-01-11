Госжилнадзор Башкирии объяснил, кто должен чистить балконы от наледи

Из данных пояснений следует, что остекление балконов не относится к общедомовому имуществу. Но в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ, ответственность за безопасное проживание людей в многоквартирных домах несет управляющая организация. Таким образом, обязанность по очистке от сосулек и снега лежит на ней.

При этом собственники балконов и козырьков должны следить за тем, чтобы не скапливались снежные массы и наледь. Они должны подавать заявку в управляющую организацию для проведения очистки.

Если дом не имеет управляющей или обслуживающей организации, то ответственность за надлежащее состояние балконов и козырьков несут сами собственники. Однако при этом муниципалитет должен следить за содержанием зданий и объектов.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"