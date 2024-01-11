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11 Января , 09:02

Госжилнадзор Башкирии объяснил, кто должен чистить балконы от наледи

Руководитель Госкомжилстройнадзора Башкирии Артур Давлетшин разъяснил, кто должен очищать от наледи, снега и сосулек балконы многоквартирных домов — жильцы или управляющие компании.

Госжилнадзор Башкирии объяснил, кто должен чистить балконы от наледи
Госжилнадзор Башкирии объяснил, кто должен чистить балконы от наледи

Из данных пояснений следует, что остекление балконов не относится к общедомовому имуществу. Но в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ, ответственность за безопасное проживание людей в многоквартирных домах несет управляющая организация. Таким образом, обязанность по очистке от сосулек и снега лежит на ней.

При этом собственники балконов и козырьков должны следить за тем, чтобы не скапливались снежные массы и наледь. Они должны подавать заявку в управляющую организацию для проведения очистки.

Если дом не имеет управляющей или обслуживающей организации, то ответственность за надлежащее состояние балконов и козырьков несут сами собственники. Однако при этом муниципалитет должен следить за содержанием зданий и объектов.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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