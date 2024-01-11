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11 Января , 12:08

Президент РФ Владимир Путин назвал временной высокую ключевую ставку Банка России

Текущая ключевая ставка Центробанка в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции, - сообщил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа Президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин назвал временной высокую ключевую ставку Банка России
Президент РФ Владимир Путин назвал временной высокую ключевую ставку Банка России

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — цитирует ТАСС главу государства.

Как сообщал «Башинформ», 15 декабря 2023 года Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт — с 15% до 16%. Большинство экспертов предсказывали именно такой шаг.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:kremlin.ru

 

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