Президент РФ Владимир Путин назвал временной высокую ключевую ставку Банка России

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — цитирует ТАСС главу государства.

Как сообщал «Башинформ», 15 декабря 2023 года Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт — с 15% до 16%. Большинство экспертов предсказывали именно такой шаг.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:kremlin.ru