Президент РФ Владимир Путин поддержал включение объектов общепита в программу развития туризма

Об этом было сказано во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Один из участников встречи предложил включить объекты общепита в программу развития внутреннего туризма. Как отметил Владимир Путин, программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц «работает и результаты дает».

«Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть, — сказал глава государства. — Мы проработаем обязательно».

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru