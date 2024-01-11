-14 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
11 Января , 14:55

Президент РФ Владимир Путин поддержал включение объектов общепита в программу развития туризма

Глава российского государства поддержал включение кафе и ресторанов в программу развития внутреннего туризма, пообещав проработать этот вопрос.

Президент РФ Владимир Путин поддержал включение объектов общепита в программу развития туризма
Президент РФ Владимир Путин поддержал включение объектов общепита в программу развития туризма

 Об этом было сказано во время  встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Один из участников встречи предложил включить объекты общепита в программу развития внутреннего туризма. Как отметил Владимир Путин, программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц «работает и результаты дает».

«Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть, — сказал глава государства. — Мы проработаем обязательно».

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru