Погода способна изменить планы

В прямом эфире из ЦУР Башкортостана – Аскар Нургалеев, заместитель главного инженера Упрдор «Приуралье», и Ильдар Габдуллин, начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике.



Днём 12 января на территории Башкортостана продолжают действовать временные ограничения движения на 5 участках дорог федерального значения и на 6 участках регионального значения:



– для всех видов транспорта на трассе Р-240 Уфа – Оренбург со 112 по 280 км, от н.п. Рощинский до границы с Оренбургской областью.



С 10.00 12 января в Башкортостане ввели ограничения движения для грузовых транспортных средств, пассажирского транспорта на участках дорог:



– Аксёново – Аксаково – Белебей с 0 по 39-й км (Альшеевский и Белебеевский районы);

– Уфа – Бирск (Бураевский район).



Открыли движение для всех видов транспорта на участках:



– Уфа – Инзер – Белорецк от 67 до 205 км в Архангельском и Белорецком районах;

– Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск от 115 до 276 км в Белорецком районе;

– Белорецк – Учалы – Миасс от 2 до 99 км в Белорецком и Учалинском районах республики.



На всех участках дорог работают оперативные группы Главного управления МЧС по Республике Башкортостан. К работам привлекли 162 человека и 136 единиц дорожной и специальной техники. Пожарные части мониторят дороги местного значения, въезды и выезды в населенные пункты.



В Башкортостане всего 150 пунктов обогрева, из них 115 – стационарные, 35 – подвижные. Есть и мобильные пункты обогрева – их можно развернуть быстро.



Для развертывания мобильного пункта обогрева спасатели выехали на трассу М-5 «Урал» – на границу с Челябинской областью в Иглинском районе.

Мобильный пункт обогрева разворачивают на трассе М-5 в Туймазинском районе – в районе г. Октябрьского, на въезде из Татарстана. Там работает оперативная группа МЧС Башкортостана.



Также оперативная группа МЧС Башкортостана находится на трассе Р-240. В Мелеузовский район направили мобильный пункт обогрева от Госкомитета Республики Башкортостана по ЧС.

Фото: скриншот видео.