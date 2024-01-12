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12 Января , 11:50

Президент РФ Владимир Путин объяснил причину роста цен на яйца

Российские власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Президент РФ Владимир Путин объяснил причину роста цен на яйца
Президент РФ Владимир Путин объяснил причину роста цен на яйца

«Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными», — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Как сообщал накануне «Башинформ», из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» в августе прошлого года пришлось уничтожить 3,245 млн птиц (порядка 25% республиканского поголовья на тот период), 18,25 млн яиц, 70 тонн мясной продукции. Уничтожение птицы и продукции фабрики проводилось путем сжигания.

Поскольку птичий грипп распространяется молниеносно, такое решение приняли для локализации потенциально опасного очага, чтобы болезнь не пришла в другие регионы. Этот очаг заболеваемости был единственным в Башкирии в 2023 году (в целом по стране их выявлено 77).

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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"Стерлитамакский рабочий"

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