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15 Января , 11:03

Лаборатория климата Межвузовского кампуса Уфы начала постоянный мониторинг баланса парниковых газов

Над созданием в республике современной системы контроля выбросов парниковых газов и оценки поглотительной способности экосистем работает Лаборатория климата и мониторинга углеродного следа УГНТУ Межвузовского кампуса Уфы.

Лаборатория климата Межвузовского кампуса Уфы начала постоянный мониторинг баланса парниковых газов
Лаборатория климата Межвузовского кампуса Уфы начала постоянный мониторинг баланса парниковых газов

На «Евразийском карбоновом полигоне» организован постоянный мониторинг баланса парниковых газов с использованием комплекса оборудования Eddy Covariance.

Пульсационная система для измерения потоков парниковых газов обеспечивает непрерывный автоматический мониторинг парниковых газов в приземном слое атмосферы. Она установлена на степном участке «Евразийского карбонового полигона», оператором которого является УГНТУ.

Система Eddy Covariance позволяет определять потоки климатически активных газов и их баланс в экосистеме с помощью метода турбулентных пульсаций. На сегодняшний день это один из самых точных и теоретически обоснованных методов для измерения потоков газов и мониторинга эмиссий с областей размером от нескольких сотен до миллионов квадратных метров.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22724/

 

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