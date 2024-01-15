Лаборатория климата Межвузовского кампуса Уфы начала постоянный мониторинг баланса парниковых газов

На «Евразийском карбоновом полигоне» организован постоянный мониторинг баланса парниковых газов с использованием комплекса оборудования Eddy Covariance.

Пульсационная система для измерения потоков парниковых газов обеспечивает непрерывный автоматический мониторинг парниковых газов в приземном слое атмосферы. Она установлена на степном участке «Евразийского карбонового полигона», оператором которого является УГНТУ.

Система Eddy Covariance позволяет определять потоки климатически активных газов и их баланс в экосистеме с помощью метода турбулентных пульсаций. На сегодняшний день это один из самых точных и теоретически обоснованных методов для измерения потоков газов и мониторинга эмиссий с областей размером от нескольких сотен до миллионов квадратных метров.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22724/