Открытие Недели народного творчества «Живые традиции Башкортостана»

Каждый день на территории стенда будет открываться «волшебный сундук», где по-настоящему оживут башкирские традиции. Здесь будут представлены национальные костюмы, курай, традиционный лук и рукотворные изделия мастеров. Посетители смогут окунуться в аутентичную атмосферу башкирской культуры и познакомиться с богатым наследием региона. Участникам также будут доступны различные интерактивные мероприятия и розыгрыши ценных призов.



С 16 по 21 января у жителей и гостей столицы есть уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах.





