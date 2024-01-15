-17 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Января , 14:15

Открытие Недели народного творчества «Живые традиции Башкортостана»

16 января в Москве в рамках выставки «Россия» начинает работу Неделя народного творчества «Живые традиции Башкортостана».

Открытие Недели народного творчества «Живые традиции Башкортостана»
Открытие Недели народного творчества «Живые традиции Башкортостана»

Каждый день на территории стенда будет открываться «волшебный сундук», где по-настоящему оживут башкирские традиции. Здесь будут представлены национальные костюмы, курай, традиционный лук и рукотворные изделия мастеров. Посетители смогут окунуться в аутентичную атмосферу башкирской культуры и познакомиться с богатым наследием региона. Участникам также будут доступны различные интерактивные мероприятия и розыгрыши ценных призов.

С 16 по 21  января у жителей и  гостей столицы есть уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах.  


Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru