Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

В документе говорится, в частности, о необходимости оказывать поддержку семьям погибших участников СВО.

Президент указал на важность участия ветеранов СВО в воспитании молодежи, в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.