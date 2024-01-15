-17 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Января , 14:43

Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим".

Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО
Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО
В документе говорится, в частности, о необходимости оказывать поддержку семьям погибших участников СВО.
«Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ. И конечно, ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении", – отметил Владимир Путин.
 
Президент указал на важность участия ветеранов СВО в воспитании молодежи, в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.
 
Источник: https://radiosputnik.ru/20240115/putin-1921378959.html
 
Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73250/photos/74398
 
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru