Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Российских железных дорог

Кроме того, речь шла о развитии компании, которая является одной из системообразующих в нашей стране. В ближайших планах — масштабное обновление подвижного состава.

Олег Белозеров: «Хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии «Ласточка», абсолютно 100% наш. 21 субъект получит новые подвижные составы производства у нас в России. Сделали за дело, и в конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй в работу новый пассажирский вагон габарит АТ. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее. Не метр восемьдесят три, а два метра. Ну, это традиционная проблема — пройти по вагону. И на 5 сантиметров шире проход в вагоне, появится дополнительное персональное пространство».

Владимир Путин: «Когда такой вагон будет?»

Олег Белозеров: «В декабре. Вот именно габарит АТ. Больше. Очень серьезно продвинулись Владимир Иванович в модульных вокзалах и в платформах. Это традиционно малые вокзалы и платформы. Проблема для нас и содержание, и то, как они выглядят».

Владимир Путин: «С новыми материалами, да?»

Олег Белозеров: «Да, да. И с долговечностью, с обслуживанием. Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство. Производство в двух регионах, это в Санкт-Петербурге и в Чечне. Собран из экологического каркаса, из прессованного бруса, повышенная внестойкость. Внутри все сделано просто в закрытый такой модульный, его можно быстро-быстро собрать и установить. Мы планируем установить 15 таких вокзалов. Монтаж всего четыре дня. Не нужен капитальный фундамент, то есть это можно быстро тиражировать. Это тоже все наши отечественные продукты».

Владимир Путин: «Долговечные, да?»

Олег Белозеров: «Да, долговечные. 50 лет — это ровно то, что хотели».

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73259

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73259/photos/74431