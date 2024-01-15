Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди

Отмечены успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России.

Владимир Путин и Нарендра Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.

Условлено о продолжении личных контактов.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73270