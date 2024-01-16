Парк «Звёздный» в Октябрьском стал новой точкой притяжения для горожан

В новогодние каникулы парк «Звёздный» стал одной из площадок для проведения праздничных мероприятий. Их с удовольствием посещали жители Октябрьского, маленькие и большие. Парк «Звёздный» благоустроили по федеральной программе Формирование комфортной городской среды. Она реализуется по решению Президента России. Всего с 2019 г. в городах и селах Башкортостана по ней обновили и построили 683 объекта.

О преображении парка – в видео.

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