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16 Января , 12:00

Состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с Министром просвещения Сергеем Кравцовым

Что обсуждали на встрече.

Состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с Министром просвещения Сергеем Кравцовым
Состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с Министром просвещения Сергеем Кравцовым

Программа капремонта школ оказалась в центре внимания во время встречи президента и министра просвещения. По словам главы государства, эту тему трудно переоценить. Как рассказал Сергей Кравцов, реализация идет без сбоев: ежегодно капремонт проходит в 1,5 тыс. школ. По плану осуществляется и программа строительства новых школ, что уже позволило ликвидировать третью смену.

При этом вторая остается лишь в 15% российских школ. 

Также обсудили кадровый вопрос:

"У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, - рассказал министр, - но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы Министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году – второе".

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73266

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73266/photos/74436

 

 

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