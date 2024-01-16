-13 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
16 Января , 09:33

Стерлитамак вошёл в число победителей Всероссийского конкурса и награждён дипломом Правительства Российской Федерации

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» прошла в Москве в рамках Международной выставки-форума «РОССИЯ».

Стерлитамак вошёл в число победителей Всероссийского конкурса и награждён дипломом Правительства Российской Федерации
Стерлитамак вошёл в число победителей Всероссийского конкурса и награждён дипломом Правительства Российской Федерации

По итогам конкурса  четыре победителя из Башкирии, это максимальный результат среди регионов России (наравне с Республикой Татарстан). Призовые места заняли 49 муниципальных образований из 33 регионов страны.

Башкирия  получит наибольший объем средств среди всех субъектов страны, это более 82 миллионов рублей. Муниципалитеты-победители смогут направить эти средства на благоустройство и укрепление материально-технической базы.

Конкурс проходил в нескольких номинациях. 

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» 4 место занял  Стерлитамак.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22733/

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/22733/

 

Стерлитамак вошёл в число победителей Всероссийского конкурса и награждён дипломом Правительства Российской Федерации
Стерлитамак вошёл в число победителей Всероссийского конкурса и награждён дипломом Правительства Российской Федерации
Стерлитамак вошёл в число победителей Всероссийского конкурса и награждён дипломом Правительства Российской Федерации
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru