Стерлитамак вошёл в число победителей Всероссийского конкурса и награждён дипломом Правительства Российской Федерации

По итогам конкурса четыре победителя из Башкирии, это максимальный результат среди регионов России (наравне с Республикой Татарстан). Призовые места заняли 49 муниципальных образований из 33 регионов страны.

Башкирия получит наибольший объем средств среди всех субъектов страны, это более 82 миллионов рублей. Муниципалитеты-победители смогут направить эти средства на благоустройство и укрепление материально-технической базы.

Конкурс проходил в нескольких номинациях.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» 4 место занял Стерлитамак.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22733/

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/22733/