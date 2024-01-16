В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование

Это оборудование позволяет производить различные виды диагностики: ангиографию, флебографию, коронарографию и другие. С использованием ангиографической установки проводятся операции - ангиопластика, стентирование артерий, тромбоэкстракция, эмболизация.



По словам специалистов, сегодня подобные процедуры являются востребованными среди населения. Об эффективности работы говорят показатели РСЦ: 6-7 операций в день и 2500 видов хирургических вмешательств.



С декабря 2023 года в ГКБ N 1 функционирует ещё одна ангиографическая установка, обладающая высоким качеством изображения при низкой лучевой нагрузке на пациентов и персонал.

Также в наступившем году в городской клинической больнице N 1 Стерлитамака начнёт работать цифровой маммограф.