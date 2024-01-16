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16 Января , 17:40

В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование

В рамках реализации национального проекта « Здравоохранение» современная ангиографическая установка пополнила оборудование отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра.

В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование
В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование

Это оборудование позволяет производить различные виды диагностики: ангиографию, флебографию, коронарографию и другие. С использованием ангиографической установки проводятся операции - ангиопластика, стентирование артерий, тромбоэкстракция, эмболизация.


По словам специалистов, сегодня подобные процедуры являются востребованными среди населения. Об эффективности работы говорят показатели РСЦ: 6-7 операций в день и 2500 видов хирургических вмешательств.


С декабря 2023 года в ГКБ N 1 функционирует ещё одна ангиографическая установка, обладающая высоким качеством изображения при низкой лучевой нагрузке на пациентов и персонал.
Также в наступившем году в городской клинической больнице N 1 Стерлитамака начнёт работать цифровой маммограф.

В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование
В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование
В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование
В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование
В клинической больнице Стерлитамака - новое оборудование
Автор:Марина Воронова
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