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16 Января , 16:03

В Межвузовском кампусе Уфы откроется Мастерская киберфизических инноваций «Берлога»

Мастерская киберфизических инноваций откроется в Межвузовском студенческом кампусе мирового уровня в Уфе. 

В Межвузовском кампусе Уфы откроется Мастерская киберфизических инноваций «Берлога»
В Межвузовском кампусе Уфы откроется Мастерская киберфизических инноваций «Берлога»

Она расположится на 15-м этаже IQ-парка. Состоит "Берлога" из нескольких рабочих зон: площадка для сборки, программирования и эксплуатации БПЛА, лаборатория разработки полезных игр и мастерская киберфизики.

Напомним, "Берлога" - это проект по массовому вовлечению детей в техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры. Протестировать мобильные игры «Берлоги» предлагают посетителям стенда Башкирии на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, которая продлится до весны 2024 года.  

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22739/

 

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