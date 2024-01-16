В Межвузовском кампусе Уфы откроется Мастерская киберфизических инноваций «Берлога»

Она расположится на 15-м этаже IQ-парка. Состоит "Берлога" из нескольких рабочих зон: площадка для сборки, программирования и эксплуатации БПЛА, лаборатория разработки полезных игр и мастерская киберфизики.

Напомним, "Берлога" - это проект по массовому вовлечению детей в техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры. Протестировать мобильные игры «Берлоги» предлагают посетителям стенда Башкирии на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, которая продлится до весны 2024 года.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22739/