Духовный наставник воинов Башкортостана рассказал, как Алчинов* стал экстремистом

Духовный наставник башкирских батальонов, имам-мухтасиб мухтасибата Баймака и Баймакского района ЦДУМ России Хамза-хазрат Хафизов считает, что ситуация с Фаилем Алчиновым*, была предсказуема. По мнению Хамзы-хазрата, Фаиль Алчинов* оказался в ловушке исламских экстремистских организаций.

Свою версию священнослужитель озвучил ИА «Башинформ»: «Ситуация, в которой оказался Фаиль Алчинов*, назревала давно. Лет 7-8 назад я, когда работал в Баймакской мечети и ахуном Зауралья, предлагал Фаилю Алчинову* совместно работать над сплочением молодёжи, бороться с пьянством, развивать спорт. Вокруг нас была масса возможностей для этого. Но он отвернулся. Дело в том, что уже тогда рядом с ним были люди из исламских экстремистских организаций, запрещённых в России. Затем некоторые из них были осуждены, но тут же Фаиля Алчинова* прибрали к рукам ваххабиты. По сей день они заступаются за Фаиля Алчинова*. Среди них много тех, кто бежали от мобилизации в Казахстан, Турцию, Египет, но они вернулись в Россию и продолжают заниматься своими чёрными делами. И Фаиль Алчинов* находится у них на крючке, он никуда не может уйти от них.

Фаиль Алчинов* имеет хорошую машину, у него в Уфе две квартиры, он отец четверых детей, при этом нигде не работает, а содержать семью и имущество надо. Его организация нигде не зарегистрирована. Откуда деньги? Он в своё время не услышал меня, не захотел меня послушать, вёл себя высокомерно. Такая позиция и поведение Фаиля Алчинова* и привели его к приговору суда.

Ваххабиты умеют очень искусно подставлять людей. Они и меня пытались завербовать. Но знаю их цели и не для того я учился шесть лет в исламском университете. Мы, как теологи, учились бороться с такими радикальными течениями.

Фаиль Алчинов*, который говорит о защите языка, природы, не прав. Так культуру народа и экологию не защищают. Надо идти цивилизованным путём — в ногу с правительством, с народом. Что касается людей, которые собрались в Баймаке, где состоялось заседание суда. А почему среди них нет интеллигенции, студентов? Там было много пожилых людей, которые подвергаются внушению. Но хочу отметить, что наш народ сильный. Скоро вернусь к своей деятельности в зоне проведения специальной военной операции, но пока нахожусь в Башкортостане, провожу встречи с людьми и вижу, что они готовы общаться и искренне желают республике процветания. И старики у нас отзывчивые и очень прогрессивные. Они активно помогают бойцам СВО и все это прекрасно знают. Представьте себе, только недавно был случай, когда старик попросил станок для плетения маскировочных сетей. Так что Фаиль Алчинов* и его так называемые соратники не правы во всём и то, что случилось с ним, было предсказуемо и ожидаемо».

Депутат горсовета Благовещенска и общественный деятель Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с Фаилем Алчиновым*: «Люди, пришедшие поддержать Алчинова*, думали, что выступают за интересы своего района, защиту земель республики от недобросовестных золотодобытчиков, а оказались на политической акции. Мало кто из них знает, что Фаиль Алчинов* назвал СВО геноцидом башкирского народа и осудил ее. Эти слова вызвали бурю негодования среди участников спецоперации, в том числе и башкирской национальности. Фаиль* был руководителем националистической организации, идеология которой сводится к отделению башкир от «небашкир», что разрушительно и неприемлемо. Эта рознь разжигается в ручном режиме, в реальной жизни люди всех национальностей живут у нас в согласии. Алчинов* понимал, что своим поведением подставляет людей, ведь участников несанкционированного мероприятия предупреждали об ответственности. Он не только не обратился к людям с просьбой разойтись, но и после суда неоднозначно сказал, что «не знает, что будут теперь делать эти люди».

* — внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** - 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

Фото: ИА «Башинформ»