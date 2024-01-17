На ВДНХ в Москве началась Неделя народного творчества Башкортостана

Программа, демонстрирующая национальную культуру и традиции башкирского народа пройдёт на территории стенда Башкирии на ВДНХ. Запланированы презентации национального костюма, курая, лука для стрельбы, изделий декоративно-прикладного искусства башкирских мастеров.

Будут проведены мастер-классы по изготовлению мини-нагрудников, женского головного убора башкир «колпак», традиционных украшений, башкирской шали, кукол и оберегов, по тиснению по коже, вышивке, ткачеству и войлоковалянию.

Фото предоставлено министерством культуры РБ.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"