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17 Января , 14:28

На ВДНХ в Москве началась Неделя народного творчества Башкортостана

На международной выставке  «Россия» началась  неделя народного творчества «Живые традиции Башкортостана» (0+).

На ВДНХ в Москве началась Неделя народного творчества Башкортостана
На ВДНХ в Москве началась Неделя народного творчества Башкортостана

 Программа, демонстрирующая национальную культуру и традиции башкирского народа  пройдёт на территории стенда Башкирии  на ВДНХ. Запланированы презентации национального костюма, курая, лука для стрельбы, изделий декоративно-прикладного искусства башкирских мастеров.

Будут проведены мастер-классы по изготовлению мини-нагрудников, женского головного убора башкир «колпак», традиционных украшений, башкирской шали, кукол и оберегов, по тиснению по коже, вышивке, ткачеству и войлоковалянию.

Фото предоставлено министерством культуры РБ.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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